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Колодкин Иван Михайлович
Колодкин Иван Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Колодкин Михаил
1806 г.р.
Мать
Колодкина (Ермолина) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Колодкин Михаил
Мать:
Колодкина Мария
Смерть
Неизвестно
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