Колодкин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Колодкин Михаил

Мать: Колодкина Мария

Смерть
Неизвестно