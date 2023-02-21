Петелина (Фомина) Гликерия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина (Фомина) Гликерия Денисовна

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Место рождения

д. Иртышацкая

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Фомин Денис Григорьевич

Мать: не указана

д. Иртышацкая
Бракосочетание
27.01.1880

Муж: Петелин Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
31.10.1880

Сын: Петелин Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Петелин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Петелин Николай Федорович

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.02.1890

Дочь: Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Лахтина Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Петелин Алексей Федерович

Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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