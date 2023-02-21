Петелина (Фомина) Гликерия Денисовна
Место рожденияд. Иртышацкая
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Фомин Денис Григорьевич
Мать: не указана
д. Иртышацкая
Бракосочетание
27.01.1880
Рождение ребёнка
31.10.1880
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.10.1881
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Петелин Николай Федорович
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.02.1890
Дочь: Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Лахтина Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петелин Алексей Федерович
Отец ребёнка: Петелин Федор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно