Сайфуллина (Саяхова) Таскиря Саляхетдиновна
Место рождения
Дата рождения22.02.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917
Бракосочетание
?.01.1941
Рождение ребёнка
24.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рауф
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно