Сайфуллина (Саяхова) Таскиря Саляхетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина (Саяхова) Таскиря Саляхетдиновна

Место рождения

Янурусово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.02.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917

Отец: ?

Мать: Рабига

Янурусово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1941

Муж: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович

Рождение ребёнка
24.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рауф

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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