Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.09.1908

Дата смерти

11.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1908

Отец: Сайфетдин Камалетдинович

Мать: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.01.1941

Жена: Сайфуллина Таскиря Саляхетдиновна

Рождение ребёнка
24.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина Таскиря Саляхетдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.09.1941
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