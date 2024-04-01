Сайфуллин Абдрахман Сайфетдинович
Место рождения
Дата рождения16.09.1908
Дата смерти11.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1908
Отец: Сайфетдин Камалетдинович
Мать: Бибикафия Мухаммадиевна
Бракосочетание
?.01.1941
Рождение ребёнка
24.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфуллина Таскиря Саляхетдиновна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1941