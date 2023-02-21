(Ильиных) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: ? Осипович
Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: ? Осипович
Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно