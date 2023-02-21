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(Ильиных) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ильиных Сидор Осипович

Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ильиных Ефим Осипович

Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ильиных Макар Осипович

Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: ? Осипович

Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: ? Осипович

Отец ребёнка: Ильиных Осип Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Осип Константинович

Смерть
Неизвестно
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