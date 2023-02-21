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Ильиных Осип Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ильиных Константин Лукьянович

Мать: Ильиных Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ильиных Сидор Осипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ильиных Ефим Осипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ильиных Макар Осипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: ? Осипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1921

Дочь: ? Осипович

Мать ребёнка: ?

Место жительства
1923
Шершни, Долгодеревенская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния, Российская Империя
59 Ильиных Осип Константинов - 10 едоков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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