Ильиных Осип Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: ? Осипович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1921
Дочь: ? Осипович
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1923
Шершни, Долгодеревенская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния, Российская Империя
59 Ильиных Осип Константинов - 10 едоков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно