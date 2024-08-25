Минодора Аникина
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Аника Исааков
Мать: Агрипина Тимофеева
Бракосочетание
25.01.1860
Муж: Ефим Стефанов
Поручители по жениху: д.Извала Федор и Иларион Антоновы, д.Б.Музи Кондрат Лукич Поручители по невесте: д.М.Музи Петр Макаров, с.Хмелевицы Петр Гаврилов, д.Скородумово Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.04.1862
Сын: Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Извал, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно