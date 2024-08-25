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Минодора Аникина

Место рождения

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Аника Исааков

Мать: Агрипина Тимофеева

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
25.01.1860

Муж: Ефим Стефанов

Поручители по жениху: д.Извала Федор и Иларион Антоновы, д.Б.Музи Кондрат Лукич Поручители по невесте: д.М.Музи Петр Макаров, с.Хмелевицы Петр Гаврилов, д.Скородумово Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.04.1862

Сын: Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Извал, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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