Ефим Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1837
Бракосочетание
25.01.1860
Жена: Минодора Аникина
Поручители по жениху: д.Извала Федор и Иларион Антоновы, д.Б.Музи Кондрат Лукич Поручители по невесте: д.М.Музи Петр Макаров, с.Хмелевицы Петр Гаврилов, д.Скородумово Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.04.1862
Сын: Георгий Ефимов
Мать ребёнка: Минодора Аникина