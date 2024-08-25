Ефим Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан Антонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1837
Извал, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
25.01.1860

Жена: Минодора Аникина

Поручители по жениху: д.Извала Федор и Иларион Антоновы, д.Б.Музи Кондрат Лукич Поручители по невесте: д.М.Музи Петр Макаров, с.Хмелевицы Петр Гаврилов, д.Скородумово Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.04.1862

Сын: Георгий Ефимов

Мать ребёнка: Минодора Аникина

Извал, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

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