Усова Галина Северьяновна 06.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Галина Северьяновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.11.1938, Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

умерла 17.10.2020

Мать
Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна09.08.1911 г.р.
Отец
Усов Северьян Иванович28.04.1913 г.р.
Супруги
Коровин Владимир Александрович25.01.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Усов Северьян Иванович

Мать: Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Бракосочетание
24.08.1963

Муж: Коровин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Владимир Александрович

Смерть
17.10.2020

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