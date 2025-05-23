Усова Галина Северьяновна
женский, родилась 06.11.1938, Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
умерла 17.10.2020
МатьВещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна09.08.1911 г.р.
ОтецУсов Северьян Иванович28.04.1913 г.р.
Супруги
Коровин Владимир Александрович25.01.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
24.08.1963
Рождение ребёнка
14.07.1964
Рождение ребёнка
04.02.1977
Рождение ребёнка
04.02.1977
Смерть
17.10.2020