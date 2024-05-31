Дуброва Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С ?.08.1851 ст.
Работа или профессия
С ?.08.1851 ст.
Священник Акмечетской Захарие-Елисаветинской церкви
Рождение ребёнка
03.04.1852 ст.
Дочь: Дуброва Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно