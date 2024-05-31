Дуброва Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуброва Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С ?.08.1851 ст.
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Работа или профессия
С ?.08.1851 ст.
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Священник Акмечетской Захарие-Елисаветинской церкви
Рождение ребёнка
03.04.1852 ст.

Дочь: Дуброва Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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