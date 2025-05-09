Goldshteyn Yakov (Yan Yazik) (Yan, Yazik) Isaakovich
мужской, родился 1891, Poland, Lodz
умер 1949, Russia, Nizniy Tagil
МатьGoldshteyn ?До 1870 г.р.
ОтецGoldshteyn IsaakДо 1870 г.р.
Супруги
Дети
Goldshteyn Iosif Yakovlevich16.08.1914 г.р.
Goldshteyn Ilya Yakovlevich1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Goldshteyn Isaak
Мать: Goldshteyn ?
Poland, Lodz
Бракосочетание
Неизвестно
Russia, Perm
Рождение ребёнка
16.08.1914
Сын: Goldshteyn Iosif Yakovlevich
Мать ребёнка: Goldhstein (Grunkina) Freida Mendelevna
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1923
Сын: Goldshteyn Ilya Yakovlevich
Мать ребёнка: Goldhstein (Grunkina) Freida Mendelevna
Russia, Nizniy Tagil
Смерть
1949
Russia, Nizniy Tagil