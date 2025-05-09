Goldshteyn Yakov (Yan Yazik) (Yan, Yazik) Isaakovich 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Goldshteyn Yakov (Yan Yazik) (Yan, Yazik) Isaakovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1891, Poland, Lodz

умер 1949, Russia, Nizniy Tagil

Мать
Goldshteyn ?До 1870 г.р.
Отец
Goldshteyn IsaakДо 1870 г.р.
Супруги
Goldhstein (Grunkina) Freida Mendelevna1891 г.р.
Дети
Goldshteyn Iosif Yakovlevich16.08.1914 г.р.
Goldshteyn Ilya Yakovlevich1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Goldshteyn Isaak

Мать: Goldshteyn ?

Poland, Lodz

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Goldhstein (Grunkina) Freida Mendelevna

Russia, Perm

Рождение ребёнка
16.08.1914

Сын: Goldshteyn Iosif Yakovlevich

Мать ребёнка: Goldhstein (Grunkina) Freida Mendelevna

Riga, Latvia

Рождение ребёнка
1923

Сын: Goldshteyn Ilya Yakovlevich

Мать ребёнка: Goldhstein (Grunkina) Freida Mendelevna

Russia, Nizniy Tagil

Смерть
1949
Russia, Nizniy Tagil

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