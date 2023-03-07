Куранова (Денисова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов и мещанина Алексея Никитича Денисова дочь девица Агриппина Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1844 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Никита Андреевич Федоров и Агриппина Алексеевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 344 номер 14
Бракосочетание
09.02.1940 ст.
Жених: служащий казак Иван Алексеевич Куранов - 24 лет Невеста: Анна Алексеевна Денисова -19 лет, дочь девица умершего мещанина Алексея Денисова Поручители: отец родной жениха отставной казак Алексей ... Показать все
Смерть
Неизвестно