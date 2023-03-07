Куранова (Денисова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Денисова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.10.1841 ст.

Сын: Куранов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов и мещанина Алексея Никитича Денисова дочь девица Агриппина Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1844 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Никита Андреевич Федоров и Агриппина Алексеевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 344 номер 14
Бракосочетание
09.02.1940 ст.

Муж: Куранов Иван Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Алексеевич Куранов - 24 лет Невеста: Анна Алексеевна Денисова -19 лет, дочь девица умершего мещанина Алексея Денисова Поручители: отец родной жениха отставной казак Алексей ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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