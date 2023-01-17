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Куранова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.02.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1844 ст.

Отец: Куранов Иван Алексеевич

Мать: Куранова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Никита Андреевич Федоров и Агриппина Алексеевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 344 номер 14
Смерть
Неизвестно
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