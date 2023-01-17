Куранова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.02.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1844 ст.
Отец: Куранов Иван Алексеевич
Мать: Куранова Анна Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Никита Андреевич Федоров и Агриппина Алексеевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 344 номер 14
Смерть
Неизвестно