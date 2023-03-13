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(Куватова) Марфа
(Куватова) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Куватовъ Кузьма
1873 г.р.
Мать
Куватова Гликерия Васильева
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Куватовъ Кузьма
Мать:
Куватова Гликерия Васильева
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