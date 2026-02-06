Гритти (Васильева) Камилла
женский, родилась 1810, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
Супруги
Гритти КамиллоНеизвестно г.р.
Дети
Лукас Саранелли (Гритти) Екатерина14.04.1836 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гритти Камилло
Рождение ребёнка
14.04.1836
Дочь: Лукас Саранелли (Гритти) Екатерина
Отец ребёнка: Гритти Камилло
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно