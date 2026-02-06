Гритти (Васильева) Камилла 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Гритти (Васильева) Камилла

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1810, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Супруги
Гритти КамиллоНеизвестно г.р.
Дети
Лукас Саранелли (Гритти) Екатерина14.04.1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гритти Камилло

Рождение ребёнка
14.04.1836

Дочь: Лукас Саранелли (Гритти) Екатерина

Отец ребёнка: Гритти Камилло

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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