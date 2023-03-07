Тарасова Акилина Щеулова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
04.?.1873
Бракосочетание
11.04.1879
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно