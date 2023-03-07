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Тарасова Акилина Щеулова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Щеулов (однодворец) Федор Иванович

Мать: Щеулова Мария Леонтьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1873

Муж: Ларионов - Сурков (однодворец) Лазарь Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.04.1879

Муж: Тарасов (однодворец) Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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