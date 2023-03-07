Тарасов (однодворец) Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Тарасов (однодворец) Андрей Зотович
Мать: ?
Бракосочетание
11.04.1879
Жена: Тарасова Акилина Щеулова
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович
Мать ребёнка: Тарасова Акилина Щеулова
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович
Мать ребёнка: Тарасова Акилина Щеулова
Смерть
Неизвестно