Тарасов (однодворец) Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Иван Андреевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Тарасов (однодворец) Андрей Зотович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.04.1879

Жена: Тарасова Акилина Щеулова

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Акилина Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Акилина Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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