Костинъ Тимоѳей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинъ Тимоѳей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Костинъ Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Костинъ Иванъ

Мать ребёнка: Костина Анисія

Бракосочетание
10.07.1892

Жена: Костина Анисія

Рождение ребёнка
16.05.1893

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Костина Анисія

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
19.03.1895

Дочь: Клавдія

Мать ребёнка: Костина Анисія

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
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