Костинъ Тимоѳей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Костинъ Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Костинъ Иванъ
Мать ребёнка: Костина Анисія
Бракосочетание
10.07.1892
Жена: Костина Анисія
Рождение ребёнка
16.05.1893
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Костина Анисія
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
19.03.1895
Дочь: Клавдія
Мать ребёнка: Костина Анисія
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости