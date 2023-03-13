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Костинъ Иванъ
Костинъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Пол
Мужской
Отец
Костинъ Тимоѳей
1854 г.р.
Мать
Костина (Денисова) Анисія
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Костинъ Тимоѳей
Мать:
Костина Анисія
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