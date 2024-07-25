Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чистяков Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чистяков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чистяков Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович

Смерть
Неизвестно

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