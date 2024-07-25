Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чистяков Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Чистяков Сергей Львович
Смерть
Неизвестно