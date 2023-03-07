Мельникова Васса Ерушкина
Место рождения
Дата рождения14.08.1855
Дата смерти11.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1855
Отец: Ерушкин Аким Ерофеевич
Бракосочетание
16.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мельников Михаил Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1879
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1881
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1884
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1887
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
08.11.1889
Сын: Мельников (павлов) Филипп Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
13.10.1892
Сын: Мельников (аксенов) Илларион Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1895
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Рождение ребёнка
07.05.1898
Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович
Смерть
11.05.1912
Причина смерти: от чахотки | от чахотки