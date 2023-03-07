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Мельникова Васса Ерушкина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.08.1855

Дата смерти

11.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1855

Отец: Ерушкин Аким Ерофеевич

Мать: Ерушкина Феодосия Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1874

Муж: Мельников Петр Павлович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мельников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1879

Сын: Мельников Иван Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Мельников Денис Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1887

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Мельников (павлов) Филипп Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1892

Сын: Мельников (аксенов) Илларион Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1895

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1898

Сын: Мельников Сидор Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
11.05.1912
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: от чахотки | от чахотки
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