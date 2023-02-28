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Мельников Петр Павлович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мельников Павел Алексеевич

Мать: Мельникова первая жена

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1874

Жена: Мельникова Васса Ерушкина

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мельников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1879

Сын: Мельников Иван Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Мельников Денис Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1887

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Мельников (павлов) Филипп Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1892

Сын: Мельников (аксенов) Илларион Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1895

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1898

Сын: Мельников Сидор Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
13.01.1914

Жена: Мельникова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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