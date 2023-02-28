Мельников Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мельников Павел Алексеевич
Мать: Мельникова первая жена
Бракосочетание
16.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мельников Михаил Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
01.05.1879
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
20.10.1881
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
25.05.1884
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
12.04.1887
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
08.11.1889
Сын: Мельников (павлов) Филипп Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
13.10.1892
Сын: Мельников (аксенов) Илларион Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
25.05.1895
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Рождение ребёнка
07.05.1898
Мать ребёнка: Мельникова Васса Ерушкина
Бракосочетание
13.01.1914
Смерть
Неизвестно