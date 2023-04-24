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Мельников Павел Алексеевич

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

18.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мельников Арефий Павлович

Мать ребёнка: Мельникова первая жена

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мельников Петр Павлович

Мать ребёнка: Мельникова первая жена

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мельников Зот Павлович

Мать ребёнка: Мельникова первая жена

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мельников Семен Павлович

Мать ребёнка: Мельникова первая жена

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1872

Сын: Мельников Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Мельников Иван Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1874

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1876

Сын: Мельников Андрей Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1877

Сын: Мельников Григорий Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.05.1883

Жена: Мельникова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анна Иудовна

Смерть
18.10.1887
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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