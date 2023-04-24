Мельников Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти18.10.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мельников Арефий Павлович
Мать ребёнка: Мельникова первая жена
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мельникова первая жена
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Мельникова первая жена
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Мельникова первая жена
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна
Рождение ребёнка
19.03.1872
Сын: Мельников Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна
Рождение ребёнка
01.05.1873
Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна
Рождение ребёнка
24.10.1874
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна
Рождение ребёнка
13.08.1876
Сын: Мельников Андрей Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна
Рождение ребёнка
14.11.1877
Сын: Мельников Григорий Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Анна Иудовна
Бракосочетание
11.05.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Анна Иудовна
Смерть
18.10.1887