Мельников Семен Павлович
Место рожденияДеревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1862
Отец: Мельников Павел Алексеевич
Мать: Мельникова первая жена
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1882
Рождение ребёнка
26.10.1883
Сын: Мельников Ераст Семенович
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Наскина Прасковья Мельникова
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина
Рождение ребёнка
19.02.1891
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина
Рождение ребёнка
06.09.1893
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина
Рождение ребёнка
27.05.1896
Сын: Мельников Никифор Семенович
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Олимпиада Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина
Смерть
Неизвестно