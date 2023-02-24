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Мельников Семен Павлович

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Место рождения

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мельников Павел Алексеевич

Мать: Мельникова первая жена

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1882

Жена: Мельникова Екатерина Меледина

Рождение ребёнка
26.10.1883

Сын: Мельников Ераст Семенович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Наскина Прасковья Мельникова

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1891

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1893

Сын: Мельников Иван Семенович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1896

Сын: Мельников Никифор Семенович

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Олимпиада Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова Екатерина Меледина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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