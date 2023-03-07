Ерушкин Аким Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти10.11.1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Ерушкин Ерофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Жилкина Гликерия Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Феодосия Зотовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Ерушкина Феодосия Зотовна
Рождение ребёнка
14.08.1855
Дочь: Мельникова Васса Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Феодосия Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1891