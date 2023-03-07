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Ерушкин Аким Ерофеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

10.11.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ерушкин Ерофей

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Жилкина Гликерия Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Феодосия Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ерушкин Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Ерушкина Феодосия Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1855

Дочь: Мельникова Васса Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Феодосия Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерушкина Феодосия Зотовна

Смерть
10.11.1891
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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