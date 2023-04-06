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Ольшевский Устин

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Место рождения

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ольшевский Викентий

Мать: Ольшевская ?

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ольшевский Григорий

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ольшевский Федор

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ольшевский Петр

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Терешонок Елена

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ольшевский Иван

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ольшевский Савелий

Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея

Российская Империя, Витебская губерния, Дриссенский уезд, Тоболковская волость, дер. Замошье
Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольшевская Пелагея

Смерть
Неизвестно
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