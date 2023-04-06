Ольшевский Устин
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ольшевский Викентий
Мать: Ольшевская ?
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ольшевский Григорий
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ольшевский Федор
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ольшевский Петр
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Терешонок Елена
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ольшевский Иван
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ольшевский Савелий
Мать ребёнка: Ольшевская Пелагея
Российская Империя, Витебская губерния, Дриссенский уезд, Тоболковская волость, дер. Замошье
Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольшевская Пелагея
Смерть
Неизвестно