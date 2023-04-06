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Маркова Матрона Фроловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1820

Дата смерти

21.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1841

Сын: Марков Яков Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1842

Сын: Марков Яков Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Марков Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1856

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1898
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