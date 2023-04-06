Маркова Матрона Фроловна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти21.02.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1841
Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1842
Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1856
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Марков Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1898