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Марков Гавриил Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1853

Дата смерти

01.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Марков Федор Васильевич

Мать: Маркова Матрона Фроловна

Рождение ребёнка
17.03.1879

Сын: Марков Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Алексеева Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
08.05.1884

Сын: Марков Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
24.07.1886

Сын: Марков Ермолай Гаврилович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Михайлова Вера Гавриловна

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна

Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Марков Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Евдокия Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1917
Причина смерти: паралич
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