Марков Гавриил Федорович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти01.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Марков Федор Васильевич
Мать: Маркова Матрона Фроловна
Рождение ребёнка
17.03.1879
Сын: Марков Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Алексеева Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
08.05.1884
Сын: Марков Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
24.07.1886
Сын: Марков Ермолай Гаврилович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Михайлова Вера Гавриловна
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
12.07.1891
Сын: Марков Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1917
Причина смерти: паралич