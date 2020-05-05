Храпов Егор (Георгий) Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1917
Дата смерти05.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1938
Дочь: Храпова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1942
Мать ребёнка: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна
Смерть
05.05.2020
Рязань, город Рязань, Рязанская область