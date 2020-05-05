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Храпов Егор (Георгий) Николаевич

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.10.1917

Дата смерти

05.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917

Отец: Храпов Николай Васильевич

Мать: Храпова (Перепёлкина Свирина) Евдокия Афанасьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.12.1938

Дочь: Храпова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Храпов Виктор Егорович

Мать ребёнка: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1942

Сын: Храпов Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Храпова (Самотоина) Ефросинья Дмитриевна

Смерть
05.05.2020
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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