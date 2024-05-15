Пустовар Игорь Николаевич
Место рожденияУкраинская ССР г. Запорожье
Дата рождения13.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1989
Дочь: Головина (Пустовар) Юлия Игоревна
Мать ребёнка: Брюхова Пустовар (Урбанас) Елена Брониславовна
Бракосочетание
06.11.1993
Рождение ребёнка
20.02.1996
Дочь: Куразеева (Пустовар) Мария Игоревна
Мать ребёнка: Конькова Пустовар (Дудина) Алёна Владимировна
Бракосочетание
10.12.2014