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Пустовар Игорь Николаевич

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Место рождения

Украинская ССР г. Запорожье

Дата рождения

13.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1967

Отец: Пустовар Николай Иванович

Мать: Пустовар (Тарариева) Инна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюхова Пустовар (Урбанас) Елена Брониславовна

Рождение ребёнка
08.09.1989

Дочь: Головина (Пустовар) Юлия Игоревна

Мать ребёнка: Брюхова Пустовар (Урбанас) Елена Брониславовна

Бракосочетание
06.11.1993

Жена: Конькова Пустовар (Дудина) Алёна Владимировна

Рождение ребёнка
20.02.1996

Дочь: Куразеева (Пустовар) Мария Игоревна

Мать ребёнка: Конькова Пустовар (Дудина) Алёна Владимировна

Бракосочетание
10.12.2014

Жена: Краева (Федорахина Клабукова) Любовь Михайловна Анатольевна

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