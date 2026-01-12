(Жилкина) Анна
женский, родилась 21.06.1980
Супруги
Ковалев ЕвгенийНеизвестно г.р.
Дети
Фрикин Виктор04.07.2000 г.р.
(Фрикина) Дарья22.08.2002 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.2000
Сын: Фрикин Виктор
Отец ребёнка: Фрикин Сергей Викторович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: (Фрикина) Дарья
Отец ребёнка: Фрикин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
16.07.2014
Дочь: (Ковалева) Екатерина
Отец ребёнка: Ковалев Евгений
Бракосочетание
31.08.2014
Муж: Ковалев Евгений
г.Иркутск