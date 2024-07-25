Резников Федор Игнатьевич
Место рожденияТерпенье, Запорожская область
Дата рождения04.03.1892
Дата смерти09.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892
Терпенье, Запорожская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резникова Антонина
Смерть
09.04.1943
Дюссельдорф-Герресхайм
Причина смерти: Умер в плену, в лазарете Шталалага
Похороны
Неизвестно
Дюссельдорф
захоронен на местном кладбище, ряд 2, могила 115