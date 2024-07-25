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Резников Федор Игнатьевич

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Место рождения

Терпенье, Запорожская область

Дата рождения

04.03.1892

Дата смерти

09.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892

Отец: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Мать: Анна Кирилловна

Терпенье, Запорожская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резникова Антонина

Смерть
09.04.1943
Дюссельдорф-Герресхайм
Причина смерти: Умер в плену, в лазарете Шталалага
Похороны
Неизвестно
Дюссельдорф
захоронен на местном кладбище, ряд 2, могила 115

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