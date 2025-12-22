Шипов Василий Филиппович 14.07.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипов Василий Филиппович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.07.1880, Москва, город федерального значения Москва

умер 1937

Мать
Хомутова (Николаева) Лидия ВасильевнаПосле 1825 г.р.
Отец
Шипов Филипп Николаевич12.09.1848 г.р.
Супруги
Шипова (Племянникова) Елизавета Александровна1882 г.р.
Дети
Шипова Дарья Васильевна11.07.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1880

Отец: Шипов Филипп Николаевич

Мать: Хомутова (Николаева) Лидия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение Василия Филипповича Шипова -- https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000117/00000244.jpg Москва. Никитский сорок. Церковь Благовещенская в Петровском саду https://yandex.ru/archive/catalog/5da6753b-d34c-4c80-a323-8889eb46ae51/244 1 января 1873 — 31 декабря 1890 Фонд №203, опись №776, дело №117, стр. 244

Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Шипова (Племянникова) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
11.07.1907

Дочь: Шипова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Шипова (Племянникова) Елизавета Александровна

Смерть
1937

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