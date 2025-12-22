Шипов Василий Филиппович
мужской, родился 14.07.1880, Москва, город федерального значения Москва
умер 1937
МатьХомутова (Николаева) Лидия ВасильевнаПосле 1825 г.р.
ОтецШипов Филипп Николаевич12.09.1848 г.р.
Супруги
Дети
Шипова Дарья Васильевна11.07.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1880
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.11.1905
Рождение ребёнка
11.07.1907
Дочь: Шипова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шипова (Племянникова) Елизавета Александровна
Смерть
1937
Рождение Василия Филипповича Шипова -- https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000117/00000244.jpg Москва. Никитский сорок. Церковь Благовещенская в Петровском саду https://yandex.ru/archive/catalog/5da6753b-d34c-4c80-a323-8889eb46ae51/244 1 января 1873 — 31 декабря 1890 Фонд №203, опись №776, дело №117, стр. 244