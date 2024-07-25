Удовенко Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдовенко Андрей Павлович

Удовенко Андрей Павлович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

15.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903

Отец: Удовенко Павел Вуколович

Мать: У Анна Семеновна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-PQQD-Y?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-XBD4&action=view
Крещение
16.03.1903
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Иван Иосифович Редька и Акилина Семеновна Прихно
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.