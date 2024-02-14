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Черток Борис Давидович

Место рождения

Россия Усть-Кут

Дата рождения

17.03.1888

Дата смерти

20.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток (Миндалевич) Софья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Черток) Нина Борисовна

Мать ребёнка: Черток (Миндалевич) Софья Михайловна

Образование
Между 1915 и 1917
Томский Университет
Рождение ребёнка
04.02.1919

Дочь: Зиновьева (Черток) Евгения Борисовна

Мать ребёнка: Черток (Миндалевич) Софья Михайловна

Смерть
20.12.1951
Причина смерти: Инсульт

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