Черток (Миндалевич) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток (Миндалевич) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1892

Дата смерти

29.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Борис Давидович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Черток) Нина Борисовна

Отец ребёнка: Черток Борис Давидович

Рождение ребёнка
04.02.1919

Дочь: Зиновьева (Черток) Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Черток Борис Давидович

Смерть
29.03.1971

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