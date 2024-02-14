Черток (Миндалевич) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1892
Дата смерти29.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Черток) Нина Борисовна
Отец ребёнка: Черток Борис Давидович
Рождение ребёнка
04.02.1919
Дочь: Зиновьева (Черток) Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Черток Борис Давидович
Смерть
29.03.1971