Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Николай

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Николай

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинина Сергей

Отец ребёнка: Калинин Николай

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
2005
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