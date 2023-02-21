Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Николай
Рождение ребёнка
22.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинина Сергей
Отец ребёнка: Калинин Николай
Смерть
2005