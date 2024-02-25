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Гимран
Гимран
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гильман
1926 г.р.
Мать
Бибизнал
Жена
Илмира
Дети
Алсу
Гульнара
Добавил:
ЛЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гильман
Мать:
Бибизнал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Алсу
Мать ребёнка:
Илмира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Гульнара
Мать ребёнка:
Илмира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Илмира
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