Илмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илмира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алсу

Отец ребёнка: Гимран

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнара

Отец ребёнка: Гимран

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимран

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