Шоромова (-) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: - Пётр Семёнович
Бракосочетание
27.10.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.257-258 (Брак №-12) Поручители по невесте были: Кондаков Михаил Михайлович и Седов Александр Семёнович - крестьяне в 1904 году из д.Крутая
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шоромов Иван Николаевич
Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.236-237 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1909 ст.