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Шоромова (-) Марфа Петровна

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: - Пётр Семёнович

Мать: не указана

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
27.10.1904 ст.

Муж: Шоромов Иван Николаевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.257-258 (Брак №-12) Поручители по невесте были: Кондаков Михаил Михайлович и Седов Александр Семёнович - крестьяне в 1904 году из д.Крутая
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шоромов Иван Николаевич

Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.236-237 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1909 ст.
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