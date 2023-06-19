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Шоромова Мария Ивановна

Место рождения

Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.05.1908 ст.

Дата смерти

01.02.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908 ст.

Отец: Шоромов Иван Николаевич

Мать: Шоромова Марфа Петровна

Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.236-237 ( Рождение №-29ж )
Крещение
31.05.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Влас Иванович - крестьянский СЫН в 1908 году из д.Горевая Крестная мать: Александра Ивановна - крестьянская жена в 1908 году из д.Крутая
Смерть
01.02.1909 ст.
Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.30-31 ( Умершие ) Младенец от оспы в 4 мес