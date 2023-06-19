Шоромова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1908 ст.
Дата смерти01.02.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908 ст.
Отец: Шоромов Иван Николаевич
Мать: Шоромова Марфа Петровна
МК 56-13-44 стр.236-237 ( Рождение №-29ж )
Крещение
31.05.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Влас Иванович - крестьянский СЫН в 1908 году из д.Горевая Крестная мать: Александра Ивановна - крестьянская жена в 1908 году из д.Крутая
Смерть
01.02.1909 ст.
МК 56-13-45 стр.30-31 ( Умершие ) Младенец от оспы в 4 мес