(Нилова) Серафима Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1912 ст.
Родители: Новленской волости деревни Заболотья солдат Андрей Васильев Нилов и законная его жена Елизавета Стефанова, оба православного вероисповедания. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.174, Л.84об-85
Восприемник
02.07.1912 ст.
Восприемник: Нефедовской волости деревни Заболотья крестьянская девица Мария Петрова Столярова. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.174, Л.84об-85
Крещение
02.07.1912 ст.
Погост Еленга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение совершал в Николаевской Елегонской церкви священник Василий Караулов. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.174, Л.84об-85
Смерть
Неизвестно