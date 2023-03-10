Солодовников (Рубанюк) Валентина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Рубанюк) Валентина Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Александр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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