Солодовников (Рубанюк) Валентина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1965
Рождение ребёнка
05.04.1966
Рождение ребёнка
27.10.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев