Солодовников Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1937
Отец: Солодовников Григорий Фокеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколов Лидия
Рождение ребёнка
21.01.1965
Рождение ребёнка
05.04.1966
Рождение ребёнка
27.10.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев