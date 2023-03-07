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Солодовников Александр Григорьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

23.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

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Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1937

Отец: Солодовников Григорий Фокеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколов Лидия

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Моисеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Моисеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Моисеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Валентина Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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