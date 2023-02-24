Шинина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Иван
Мать: Шинина Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
09.05.1877
Рождение ребёнка
10.01.1879
Дочь: Кузнецова Татьяна Шинина
Отец ребёнка: Шинин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1883
Сын: Шинин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Шинин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1896
Дочь: Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Шинин Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно