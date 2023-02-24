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Шинина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Иван

Мать: Шинина Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
09.05.1877

Муж: Шинин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1879

Дочь: Кузнецова Татьяна Шинина

Отец ребёнка: Шинин Кузьма Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1883

Сын: Шинин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Шинин Кузьма Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1896

Дочь: Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Шинин Кузьма Иванович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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