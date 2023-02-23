Шинина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шинина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
10.11.1869

Сын: Шинин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шинин Федор Илларионович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинин Федор Илларионович

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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