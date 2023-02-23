Шинина Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шинина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
10.11.1869
Сын: Шинин Иван Федорович
Отец ребёнка: Шинин Федор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно