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Шинин Иван Федорович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1869

Отец: Шинин Федор Илларионович

Мать: Шинина Пелагея Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1889

Жена: Шинина Евдокия Титова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Шинин Павел Иванович

Мать ребёнка: Шинина Евдокия Титова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шинина Евдокия Титова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Шинин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шинина Евдокия Титова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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