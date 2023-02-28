Шинин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения10.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1869
Отец: Шинин Федор Илларионович
Мать: Шинина Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
16.?.1889
Жена: Шинина Евдокия Титова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1890
Сын: Шинин Павел Иванович
Мать ребёнка: Шинина Евдокия Титова
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шинина Евдокия Титова
Рождение ребёнка
10.02.1895
Мать ребёнка: Шинина Евдокия Титова
Смерть
Неизвестно