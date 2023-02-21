Банкетова (Анастасова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкетова (Анастасова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1938

Дочь: Кузина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович

Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талышкина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банкетов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банкетов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банкетов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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