Банкетова (Анастасова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1938
Дочь: Кузина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович
Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талышкина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банкетов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Банкетов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Банкетов Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно