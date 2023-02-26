Ракитская (Добротворская) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитская (Добротворская) Мария Стефановна

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Место рождения

Село Мачулы Ельнинского уезда

Дата рождения

1871

Дата смерти

30.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Добротворская ?

Мать: ?

Село Мачулы Ельнинского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Ракитский Федор Никодимович

Отец ребёнка: Ракитский Никодим Иванович

с.Верховья Малышкина Бельского уезда
Рождение ребёнка
28.11.1897

Сын: Ракитский Николай Никодимович

Отец ребёнка: Ракитский Никодим Иванович

с.Рождественское (Новый двор) Смоленского у-да
Смерть
30.04.1899
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