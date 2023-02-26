Ракитская (Добротворская) Мария Стефановна
Место рожденияСело Мачулы Ельнинского уезда
Дата рождения1871
Дата смерти30.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Добротворская ?
Мать: ?
Село Мачулы Ельнинского уезда
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Ракитский Федор Никодимович
Отец ребёнка: Ракитский Никодим Иванович
с.Верховья Малышкина Бельского уезда
Рождение ребёнка
28.11.1897
Сын: Ракитский Николай Никодимович
Отец ребёнка: Ракитский Никодим Иванович
с.Рождественское (Новый двор) Смоленского у-да
Смерть
30.04.1899