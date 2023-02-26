Ракитский Никодим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитский Никодим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Ракитский Федор Никодимович

Мать ребёнка: Ракитская Мария Стефановна

с.Верховья Малышкина Бельского уезда
Рождение ребёнка
28.11.1897

Сын: Ракитский Николай Никодимович

Мать ребёнка: Ракитская Мария Стефановна

с.Рождественское (Новый двор) Смоленского у-да
Смерть
Неизвестно
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