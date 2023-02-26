Ракитский Никодим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Ракитский Федор Никодимович
Мать ребёнка: Ракитская Мария Стефановна
с.Верховья Малышкина Бельского уезда
Рождение ребёнка
28.11.1897
Сын: Ракитский Николай Никодимович
Мать ребёнка: Ракитская Мария Стефановна
с.Рождественское (Новый двор) Смоленского у-да
Смерть
Неизвестно